AMLO no estará en otra boleta electoral: PAN

La democracia en México ha costado tantas vidas, años y dinero, que resultaría muy caro perderla y Morena es una escisión de lo peor del PRI, dijo en entrevista el coordinador parlamentario del PAN, Mauricio Kuri González.

Sentenció, además, que no hay coincidencia ni en fechas ni en formas sobre la revocación de mandato, por lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no estará en la siguiente boleta electoral.

También dejó en claro, que el Senado es la última frontera para cualquier cambio de absolutismo constitucional, por lo que el PRI, PRD y MC deben asumir su responsabilidad ante el ciudadano, con un bloque de contención que frene en general “todas las ocurrencias de los cambios constitucionales”.

Asimismo advirtió que Tamaulipas no será “moneda de cambio” o una revancha política por la desaparición de poderes en Veracruz. Dice que el PAN es la única oposición pero acepta que es un partido viejo y que es tiempo de regresar al origen ciudadano y de convocar a todos los liderazgos que han abandonado al partido por alguna razón.

“Pensamos que no podíamos estar peor después de la mafia del poder, pero estamos peor porque ahora hay una mafia del no poder’’, dice durante la charla con El Sol de México . “Estamos convencidos que somos la única oposición que tiene el país en este momento y con esa responsabilidad tenemos que estar trabajando”, agregó.

“No somos iguales”, parafrasea al Primer Mandatario para luego decir: nosotros acompañamos en 80 por ciento de las propuestas que tenía Morena; si hay partes donde coincidimos, pero donde tengamos diferencias de división de país vamos a ir totalmente en contra, como lo señalamos con el aeropuerto, con las estancias infantiles, con el crecimiento económico”, sostiene el panista antes de señalar.

“Tenemos dos visiones diferentes de país’’.

-¿La desaparición de poderes son consideradas bravatas?

-Lo que pasó en Veracruz tiene un sustento legal porque el gobernador –Cuitláhuac García- se metió con un poder autónomo y constitucional como fue el fiscal general de la entidad –“ni lo conozco y me vale gorro’’-, pero voy a defender a las instituciones no a defender a las personas, y lo que ellos están haciendo

–senadores de Morena- es venganza política contra nuestros gobernadores, pero Tamaulipas “nunca será moneda de cambio en ninguna negociación’’, en esa parte y con esa fortaleza que tenemos con el gobernador - Francisco Javier García Cabeza de Vaca-, estamos muy tranquilos en poder seguir haciendo nuestro trabajo.

-¿Hay coincidencia en revocación de mandato?

-No hay coincidencia ni en fechas ni en formas. No tenemos la menor duda que la revocación de mandato es un laboratorio para la reelección y no podemos dejar la puerta abierta porque eso trae una gran cantidad de incertidumbre, cuando no sabes si vas a tener un presidente de tres o seis años.

El presidente ya no va a estar en la siguiente boleta electoral, al presidente lo trajo un movimiento.

EL PAN, PARTIDO VIEJO

Kuri acepta que el PAN tuvo muchos errores y que hay que asumir los costos, pero asegura que “sabemos que somos la única opción en este momento y con esa responsabilidad con la clase media, a quien tenemos que defender a cualquier costo, a las mujeres, a los grupos vulnerables, con ellos para que se sientan verdaderamente representados y en el 2021 ser competitivos”.

-¿Qué tipo de errores?

-Nos alejamos de los ciudadanos; no solamente debemos tener buenos gobiernos, honestos y capaces, sino también gobierno cercanos y eficientes. En este sentido, dice el senador, en la parte de la cercanía nos alejamos mucho. Durante años se dejó de recibir a nuevos militantes y el PAN se volvió un partido viejo, y ahora regresar a nuestro verdadero origen que es la ciudadanía’’.

Explica que la dirigencia nacional panista trabaja con todos los sectores y está trayendo a personalidades que se habían sentido alejadas de los principios del PAN.

-¿Hay que traer a Felipe Calderón, a Margarita Zavala y a quienes están en otros partidos?

-“Por supuesto, soy de esa idea. Todos aquellos que quieran a un país verdaderamente con futuro deberían cambiar, donde estén no votar a favor, no con este gran legislador que se tiene que es el Presidente.

Y sobre todo un llamado al ciudadano para que refresquen al partido que acaba de cumplir sus primeros 80 años. La puerta está abierta”, concluyó