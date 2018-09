AMLO no interviene ni influye en impugnación por la gubernatura de Puebla: Monreal

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ni interviene ni influye en el proceso de impugnación para anular el resultado de la elección a gobernador de Puebla, sentenció Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República.



Pese a concluir el conteo de voto por voto de los paquetes electorales en la Ciudad de México, dijo que aún falta el desenlace de este tema, donde la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entrevistado tras asistir a la ceremonia religiosa de Dulce María Silva Hernández y César Yáñez Centeno, próximo coordinador general de Política y Gobierno en el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, el morenista rechazó las versiones acerca de una intervención en el caso de Puebla por parte del presidente electo.

No es así, el presidente fue víctima muchas décadas de fraudes electorales y no va a cometer el mismo error, el presidente no interviene en eso y menos en un tribunal (electoral).

Y sentenció: “Ni influye ni interviene (en la toma de decisiones) y menos en un tribunal (electoral)- que fue conformado antes de su llegada (como mandatario federal electo)”, refirió el líder de los senadores de Morena.

Aunque ha trascendido que Martha Erika Alonso mantiene una ventaja de casi cuatro puntos de ventaja como ganadora de la elección en el conteo voto por voto en el TEPJF, Ricardo Monreal señaló que aún faltan análisis por llevar a cabo, pues se han encontrado inconsistencias, las cuales deberá evaluar la autoridad comicial.



En el caso de la comisión especial conformada por representantes de las fuerzas parlamentarias en el Senado de la República, informó que su misión tendrá que ser el de coadyuvantes, sin intervenir en la toma de decisiones.