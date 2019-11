AMLO no la trae contra Guanajuato; le es indiferente: Ricardo Sheffield

Para varios ciudadanos y funcionarios del estado de Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene algún tipo de castigo a la entidad y como ejemplo señalan el cierre de ductos que surtían de gasolina y que provocó el desabasto al iniciar el 2019, el recorte de recursos, entre otros factores.

Al ser cuestionado por esta actitud, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que al presidente le es indiferente Guanajuato, pues no tiene gratos recuerdos del estado.

"Él (AMLO) considera que la elección de 2006, aquí en Guanajuato los panistas le hicimos, y me incluyo, chanchullo y que aquí es donde perdió la elección y ganó Felipe Calderón; no le quitas la idea", señaló Sheffield Padilla.

Agregó que de todo el país, en Guanajuato, el presidente ha vivido sus peores experiencias durante su vida, particularmente en León.

"Todos hablan de la feria como le va en ella, a él en esta feria no le fue bien y luego, encima de eso es el único estado que pierde, no es que le tenga tirria a Guanajuato, simplemente le es indiferente", agregó el titular de Profeco que no le ha escuchado algún mal comentario al presidente sobre Guanajuato, sin embargo reconoció que tampoco un buen comentario de la entidad.

Ricardo Sheffield Padilla además consideró que León es un mercado difícil, pues a pesar de que en otras ciudades mexicanas la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha incrementado, en la ciudad zapatera este fenómeno no se presenta. El titular de Profeco participó como orador en la sesión del Club Rotario de León.