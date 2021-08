AMLO no llega a la mañanera; CNTE le impide el paso en Chiapas

La conferencia matutina de este viernes en Chiapas, tuvo que comenzar sin el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieran el paso.

Después de dos horas de diálogo con los docentes el mandatario pudo ingresar a las instalaciones donde sostendrá reuniones de trabajo con las fuerzas federales y estatales de seguridad.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, detalló lo ocurrido y tuvo que iniciar el evento sin la presencia del presidente de la República.

Luego del bloqueo para no dejarlo entrar a las instalaciones militares, López Obrador se vio obligado a dialogar con los inconformes. Esta es la primera ocasión en que un grupo de manifestantes no deja llegar al mandatario a una de sus "mañaneras".

El Presidente de la República a través de un video a la conferencia mañanera mandó mensaje en el cual dijo que él no puede ser rehén de nadie. Hasta el momento se han atendido a maestros y seguirá haciendo.

No puede someter a un grupo de interés, por eso decidió permanecer ahí, decidió no entrar por la fuerza para que estos grupos no abusen, porque esto que están haciendo es ilegal, tienen derecho a manifestarse y va a respetar, agregó

Aseguró que se ha dialogado con la CNTE pero en el caso de Chiapas y también de Michoacán hay intereses creados en la dirigencia "esto no tiene que ver con las bases del magisterio", dijo.

Con información de Roberto Cortes de El Sol de México y Karla García de El Heraldo de Chiapas

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias