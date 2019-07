AMLO no quiere caer en provocaciones del FMI ni de Trump: líder de Francia Insumisa

El líder del movimiento Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere caer en el juego de provocaciones con el Fondo Monetario Internacional ni con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el tema migrante.

Al salir de la reunión privada en las oficinas de Palacio Nacional, el político francés comentó que ve al presidente como un hombre firme, tranquilo y con la disponibilidad de arreglar los conflictos desde la razón.

“Lo siento fuerte y veo que a él no le interesa entrar en el juego de la conflictualidad que le propone que sea las provocaciones del Fondo Monetario Internacional o Trump en el caso de los migrantes, él no quiere, lo siento porque he conocido a bastantes responsables en América del Sur, lo siento muy tranquilo, no quiere entrar en la confrontación con Estados Unidos, arreglar de manera racional y al más bajo nivel de ideologización del caso”, dijo en breve entrevista.

Durante el encuentro, que duró aproximadamente hora y media, discutieron la importancia de transitar de una economía neoliberal a una social, para reducir las desigualdades sociales y la importancia de aplicar medidas contra el cambio climático.

Por tanto, en su cuenta oficial de Twitter, el presidente López Obrador publicó una fotografía con Jean-Luc Mélenchon y recordó que desde que eran oposición, el político francés mostró interés en su movimiento.

“Conversé con Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento Francia Insumisa. Además de las coincidencias políticas, no olvido que cuando estábamos en la oposición, en circunstancias distintas a las actuales, él mostró mucho interés en hablar conmigo durante mi visita a París”, expresó.

El líder de la Francia Insumisa comentó que el primer mandatario le recomendó ser más constante, luego de una larga conversación sobre el liberalismo y conservadurismo en la política.