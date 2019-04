AMLO no se dedica a verificar si son ciertas o no las denuncias de expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que no se quitan los pecados con ir a la iglesia los domingos y cada quien debe atender las consecuencias de sus actos, para tener la conciencia tranquila, luego de que se diera a conocer que no entró ningún comando armado al rancho de Fox Quezada, sino los guardaespaldas de una pareja que celebraba una boda en dicho lugar.

Cada quien debe ser responsable de sus actos y hay que pensar en la conciencia, si no se tiene la conciencia tranquila no se puede ser feliz, la mentira es reaccionaria. No quita los pecados el ir a la iglesia los domingos y olvidar los mandamientos, pero eso es que cada quien lo resuelva no hay peor cosa que la hipocresía ya que andamos en estos planteamientos.

Apuntó que él no se dedica a verificar si son o no ciertas las denuncias que le presentaron los expresidentes, sólo delegó la responsabilidad al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

Ocho elementos para seguridad de Fox y Calderón

Después de haber llegado a un acuerdo con Calderón Hinojosa y la denuncia de Vicente Fox, a quienes advirtió que se les iban a prestar ocho elementos militares, pero ya no con la fantochería de antes.

“No es ese el tema aquí se trata de atender una demanda. No me voy a poner a averiguar si es cierto o no es cierto”, sostuvo.

Ahorrarán hasta un 10 por ciento del Presupuesto de Egresos

Comentó que antes gastaban 50 millones de pesos del erario público, para atender los gastos de los expresidentes, quienes además de protección y las pensiones vitalicias, semejantes al salario de un secretario de Estado, tenían a su servicio a funcionarios públicos. Con la cancelación de esos beneficios ahorrarán hasta un 10 por ciento del Presupuesto de Egresos Federales.

El presidente Manuel López Obrador aclaró que la protección sólo es para los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes solicitaron la protección ante posibles atentados.

“La protección solo es para los ex presidentes de Fox y Calderón. No ha solicitado protección ningún otro presidente”, aseguró el titular del Ejecutivo Federal en la conferencia mañanera.