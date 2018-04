AMLO no te enojes, hay que debatir: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, PVEM y Panal, convocó por segundo día a un debate público a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés para que muestren su patrimonio personal y familiar.

“No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir”, escribió el aspirante de la coalición Todos por México a su cuenta de Twitter desde Culiacán, Sinaloa.

No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir. El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 3 de abril de 2018

"El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reiteró el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar”, manifestó a través de su red social la mañana de este jueves el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Meade, visitó la noche de este lunes la famosa taquería Juan Durango, en Culiacán.

El aspirante presidencial degustó los platillos típicos que ahí se preparan, como tacos de asada.

El priista acudió a este famoso lugar después de haberse reunido con su equipo de trabajo para revisar los diversos discursos que pronunciará este martes en el estado de Sinaloa.