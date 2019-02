AMLO no teme a un atentado como el de Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que debe organizar mejor su seguridad, ante el apabullamiento de sus seguidores, pero que no teme a un atentado como el del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Y lo único que tenemos que hacer es organizarnos mejor porque, aunque la gente nos cuida, nos cuida tanto que a veces nos impide caminar, o sea, nos apachurra pues. Pero eso es cosa de organización, nada más dijo López Obrador durante la conferencia mañanera.

⚡️ #Exclusiva A casi 25 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y en exclusiva se hacen públicos además varios videos del mitin de Lomas Taurinas desclasificados por la PGR #ColosioSinCensura https://t.co/CjGnbzIyNm — El Sol de México (@elsolde_mexico) 5 de febrero de 2019

Tras opinar que no hay pueblo malo, apuntó que los traviesos también tienen familias y madres en las que piensan antes de actuar.

"Y que seamos humanos todos, que no haya odios, que no haya rencores; que no haya estos estallidos de odios. El resentimiento social que se termine y que podamos vivir en paz", expresó.

Por ello, sostuvo que no teme a un atentado como del que fue víctima Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en 1994 durante su campaña como candidato a la Presidencia de la República.

Esta mañana El Sol de México dio a conocer otra serie de los videos desclasificados del asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde se observa su último discurso e imágenes de la autopsia.