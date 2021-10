Por Lilly Téllez AMLO no va al Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acompañará a la maestra Ifigenia Martínez en la entrega de la medalla Belisario Domínguez que le hará el Senado de la República, el próximo 7 de octubre, pues teme que la legisladora Lilly Téllez le falte al respeto.

Al felicitar a Ifigenia Martínez por la presea Belisario Domínguez del Senado —máximo reconocimiento a un ciudadano emérito en la Cámara alta—, el presidente dijo durante su conferencia matutina, realizada desde el Estado de Puebla, que le daba mucho gusto que le dieran la distinción a la maestra Ifigenia, pero no iba a asistir, porque había “una legisladora” que estaba convocando a que se le faltara al respeto a la investidura presidencial.

El mandatario leyó una carta en su conferencia que le envió a la maestra Martínez para disculparse por su ausencia ese día y, en ella, recordó que junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ella fundó la corriente democrática que permitió la transformación del país.

En la misiva el presidente expresó que no estará en la ceremonia de entrega, porque: “una legisladora del bloque conservador estaba convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros”, dijo.

Al cuestionar al mandatario sobre la identidad de la legisladora que según él, pretende faltarle al respeto, dijo: “la senadora Lilly Téllez” y agregó que aunque ella tiene derecho a manifestarse y a expresarse, también él, no va ir al Senado a que se le falte al respeto y se haga un escándalo.

La senadora Téllez, quien en un origen llegó al Congreso postulada por el partido del presidente López Obrador, Morena, para después abandonar a esta bancada y adherirse al grupo parlamentario del PAN, escribió en su cuenta de Twitter que “el violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al Senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”, dijo la también ex comunicadora quien constantemente encara por sus yerros a los funcionarios del Gabinete presidencial.