AMLO no ve mal otorgar concesiones de radio y televisión a Iglesia

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ve mal que se le otorguen concesiones de radio y televisión a todas las manifestaciones religiosas, "hay cosas que si se tratara de prohibir, no se deberían de transmitir en radio y en televisión, pero el que las iglesias de todas las manifestaciones tengan posibilidad de tener tiempos y espacios, no lo veo mal", expresó durante la conferencia mañanera.

Acotó que si en el análisis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es viable la reforma, le gustaría que se abrieran los espacios públicos para los creyentes y los no creyentes.

A la vez que cuestionó por qué no habría de otorgársele permisos a los religiosos para que se expresen si ya lo hacen en las redes sociales, y más si difundirán valores morales.

"Y si se considera que puede reformarse la ley y hablo de creyentes y no creyentes. A mi me gustaría que pudieran facilitarle las cosas para que el ciudadano pueda expresarse. Porque en las redes sociales sí creo que un sacerdote puede hablar de un pasaje bíblico, ¿por qué en las redes sociales sí y en los otros medios no?", opinó.

La semana pasada López Obrador se reunió con Arturo Farela, presidente de la Confederación Nacional de la Fraternidad de Evangelistas, para informarle que ya dio la instrucción a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario Zoé Robledo, para que analicen si es posible modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con este fin.

Al final de aquel encuentro, el pastor Farela dijo que el objetivo de esto es ayudar en la moralización del país, a través de la difusión de valores en los medios de comunicación, para lo que se les podría dar uno o más canales a las diversas congregaciones, además confirmó que participarán en la campaña contra el consumo de drogas.

El presidente de la República exhortó a que se abra el debate en este tema, así como en otros referentes al tabaquismo y la comida chatarra, aunque en otras ocasiones se ha pronunciado por mantener silencio sobre la legalización del aborto a nivel nacional.