AMLO no vivirá con Beatriz Gutiérrez Müller tras su retiro, ¿qué dijo el presidente de su relación?

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió este 18 de junio que no vivirá con Beatriz Gutiérrez Müller luego de que termine su mandato el próximo mes de octubre.

El mandatario ha sostenido en diferentes ocasiones que tras concluir su periodo al frente del Ejecutivo se retirará de la política y vivirá en su rancho en Palenque, Chiapas. Sin embargo, durante su conferencia matutina de este martes comentó por primera vez que Gutiérrez Müller no lo acompañará.

"Voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado; bueno, nada más con aguantarme ya, imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio. Entonces, cuando yo venga, pues voy a ver cómo le hago, pero voy a estar allá (en Palenque)", dijo el mandatario.

Sociedad ¿Qué cargo tendrá Jesús María Tarriba cuando Claudia Sheibaum asuma la presidencia?

Lo anterior luego de que López Obrador reiterara que su carrera política terminará junto con su periodo como presidente de México.

Hace poco más de un mes el mandatario descartó los rumores que había entorno a su relación con Beatriz Gutiérrez Müller, en los que se manejaba un posible divorcio después de que él terminara su mandato.

"No, es falso que ya me voy a divorciar de Beatriz. No, no, vamos a seguir juntos", dijo el 7 de mayo el presidente en otra conferencia.

Asimismo, López Obrador abonó que entre los dos seguirían cuidando de Jesús, el menor de los hijos del presidente, mientras la académica continúa con su labor como investigadora.

"Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora, y va a seguir, y pues yo voy, también, a lo que me corresponde. Y entre los dos a cuidar a Jesús, que acaba de cumplir 17 años", zanjó entonces López Obrador.