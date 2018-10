Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombró al almirante José Rafael Ojeda como nuevo Secretario de Marina, aseguró que fue elegido por ser el oficial con mayor antigüedad y prestigio dentro de la armada.

(1/2) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente: — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2018

Andrés Manuel López Obrador anunció que para tomar esta decisión se comunicó vía telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto y con el almirante Vidal Soberón, actual secretario de Marina, quienes finalmente apoyaron este nombramiento.

(2/2) He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2018