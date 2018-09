AMLO ofrece disculpas a empresarios por decir que México está en bancarrota

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los empresarios que se ofendieron por decir que el país está en "bancarrota", pero sin retractarse de sus comentarios.

"Todavía se enojan, bueno pues entonces, si están enojados, están enojados. ofrezco disculpas. Les ofrezco disculpas y amor y paz", dijo en tono de ironía antes de abordar un vuelo de La Paz a Guadalajara, Jalisco, donde se reúne con los gobernadores en turno y electo del estado, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro.

Enfatizó que no es necesario que ofrezcan una disculpa como él, pero sí los exhortó a que reconozcan el fracaso de las políticas neoliberales, las cuales han sumergido al país en una crisis económica y social a lo largo de 30 años.

¿Ha estado muy bien el neoliberalismo?, ¿hay que aplaudirle?, ¿por qué no aceptan de que fue un fracaso la política neoliberal?, que solo beneficio a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo. Produjo inseguridad , violencia, ¿por qué no aceptarlo?. No les estoy pidiendo que pidan perdón, sino solo que sean autocríticos





Llegada de López Obrador

Tras comentar que sus opositores descontextualizan sus declaraciones, "para sacar las podridas", López Obrador aceptó que no se ha diluido la confrontación política, pese a sus intentos de reconciliar las fuerzas políticas del país.

"Puede ser que en apariencia se diluya esa confrontación política, pero existe. Yo he buscado la reconciliación y lo voy a seguir haciendo porque le conviene al país, pero hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio, por eso es conservadurismo, por eso es reacción", expresó.

Sostuvimos una reunión de trabajo para dar continuidad a los programas sociales que han dado resultado y para buscar que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios a todas las familias de Jalisco. pic.twitter.com/aaRDqn8EW3 — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 18 de septiembre de 2018

En la ciudad de Guadalajara, solo fue recibido por el excandidato a gobernador y futuro coordinador de Jalisco, Carlos Lomelí, quien lo acompañó al Palacio de Gobierno, donde dialogó en privado con el actual mandatario Aristóteles Sandoval y su sucesor, Enrique Alfaro.

Al final de la breve reunión de hora y media, no ofrecieron mensaje conjunto y saludaron a los jaliscienses que los esperaban afuera con pancartas y reclamos, debido a la crisis de violencia en la entidad.

A las seis de la tarde, concluirá actividades en la Plaza de la República con su eventual mitin de agradecimiento, para presentar su proyecto de nación para Jalisco.

AMLO insiste que existe crisis económica

Foto: @CONCAMIN

Baja california Sur.- "¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal?", reviró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a los empresarios que sostienen que el país no está en bancarrota y el tabasqueño pretende justificar, desde ahora, futuras promesas incumplidas.

"No les estoy pidiendo que pidan perdón, sino solo que sean autocríticos", dijo antes de abordar un vuelo a Guadalajara, Jalisco, donde se reunirá con los gobernadores en turno y electo, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro.

Política Estoy bateando muy bien, afirma AMLO tras reunirse con El Toro Valenzuela

Aunque insiste en que sí existe la crisis económica, prometió que cumplirá con los 25 proyectos estratégicos.

Asimismo, aceptó que persisten las diferencias contra su gobierno, pese a que ha buscado la reconciliación nacional.

"Puede ser que en apariencia se diluya esa confrontación política, pero existe. Yo he buscado la reconciliación y lo voy a seguir haciendo porque le conviene al país, pero hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio, por eso es conservadurismo, por eso es reacción", expresó.