AMLO ofrece recompensa y protección a implicados en caso Iguala

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció recompensa, protección y ayuda a los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a fin de que entreguen información del paradero de los jóvenes.

“Recompensarlos, protegerlos y si se requiere, ayudarlos, si están implicados. Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia. Olvido no, perdón sí. Y que nos ayuden este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del estado, todo la protección del gobierno”, refrendó en la conferencia mañanera.

Luego de que el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció una recompensa de un millón 500 mil pesos a quienes entreguen información por cada uno de los 43 estudiantes, y 10 millones por Alejandro Tenescalco Mejía, acusado de delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro.

López Obrador prometió que antes de que acabe el sexenio, encontrarán a los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos.

“Creo que vamos a brindarles nuevas noticias a los familiares, no lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad”, sostuvo.

Tras reiterar que no habrá límites materiales ni humanos en la búsqueda, infirió que sí hubiese ganado cualquier otro candidato, seguiría sepultado el caso y no se habría reiniciado la investigación.

“Que hubiese pasado si hubiese ganado otro candidato, cualquier otro, ¿se estaría reabriendo la investigación y reponiéndose el procedimiento?, ¿investigando, atendiendo el asunto?”, cuestionó.