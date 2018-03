AMLO ofrece revocación de mandato si México no está conforme con su gobierno

A las 12:55 horas Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia, arribó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, para presentar su solicitud de registro como candidato la Presidencia de la República por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo.



Acompañado por la presidenta de su partido Yeidckol Polevnsky, y su representante ante el INE, Horacio Duarte, así como su esposa, el aspirante presidencial fue invitado a pasar al auditorio principal del INE para entregar su documentación al consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdova.

Foto: Ernesto Muñoz

Luego de entregar sus documentos realizó a las afueras de las instalaciones un mitin donde ofreció someterse a la revocación del mandato cada dos años de llegar al poder.

El veterano líder, quien competirá por tercera vez por la presidencia del país, reiteró sus promesas de luchar contra la extendida corrupción y transformar el país sin violencia y de manera pacífica.

"No le fallaré al pueblo, no traicionaré a la patria. Pero además de mi palabra de no decepcionar a nadie, ofrezco el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Cada dos años habrá consulta ciudadana para preguntar si quieren que siga en la presidencia o que renuncie a ella", dijo tras inscribir su candidatura.

La Constitución mexicana no considera los referendos para la revocación de mandato del presidente. El aspirante no dio más detalles sobre su propuesta ni cómo la llevaría hacia adelante.