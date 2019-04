AMLO ofrecerá disculpas a Trump si hubo una infracción de soldados en frontera

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, una disculpa en caso de que hubiera una infracción por parte de soldados mexicanos en la frontera, luego que tuvieron un incidente que la Cancillería calificó como un malentendido.

En su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo indicó que de ser necesario su gobierno enviaría, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una nota para explicar los hechos registrados el pasado 13 de abril en la franja fronteriza, a la altura de la colonia Parcelas, en Ciudad Juárez.

“Aprovecho ahora para decirle de manera muy respetuosa, si hace falta, que nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica, del país que él representa”, agregó en Palacio Nacional e insistió que no se busca una confrontación con esa nación.

Asimismo, reiteró que “no queremos tener ningún tipo de fricción, confrontación. Queremos mantener una relación de amistad con todos los pueblos y en particular con el pueblo de Estados Unidos”.

Informó que aún no habla con Trump sobre el incidente, pese a que en cuatro años se han registrado 18 situaciones similares, siendo ésta la primera del actual sexenio, según informó ayer Ebrard Casaubón en una breve entrevista al final de la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019.

Este miércoles, el presidente estadounidense denunció que soldados de México habían sacado sus armas contra los efectivos de la Guardia Nacional estadounidense, lo que consideró como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera, luego que la Patrulla Fronteriza de Arizona dio a conocer un video donde se observa a un grupo de hombres del lado mexicano de la frontera, fuertemente armados, que ayudan a una madre y a su hijo a cruzar hacia territorio estadounidense.

#BorderPatrol cameras observed armed men escorting a mother and her 8-year-old son to the int’l boundary west of Lukeville, AZ. The armed men dropped off the pair in an area commonly used by smugglers to bring large groups of Central Americans into the country illegally. pic.twitter.com/xwJZZgvlbD — CBP (@CBP) 23 de abril de 2019

Estados Unidos tiene desplegados ya a unos seis mil militares en la frontera con México, entre soldados en activo y reservistas de la Guardia Nacional, como consecuencia de la voluntad de Trump de marcar músculo ante la llegada de varias caravanas de inmigrantes indocumentados el año pasado.