AMLO omite parte de su discurso sobre muerte de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó

En el marco del 107 aniversario luctuoso de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, el presidente Andrés Manuel López se calló para no polarizar al país.

Durante su discurso, el primer mandatario evitó relatar un pasaje del asesinato de ambos héroes, en el que algunos disidentes se expresaron a favor de las trágicas muertes.

“Claro que no todos lamentaron este abominable hecho, había escrito algo sobre esto, sobre cómo un sector lo celebró, pero no voy a leerlo también porque no quiero polarizar más”, expresó desde la biblioteca México.

El senador panista y descendiente de Madero, Gustavo Madero, reconoció el gesto del primer mandatario y espera que esa sea la “tónica que nos ayude a reencontrarnos”.

“Reconozco como un gesto de apertura y que debe ser correspondido siempre, ojalá y que esa sea la tónica que nos ayude a reencontrarnos, no es la polarización, los problemas de México son muy graves”, opinó.

El legislador del Partido Acción Nacional resaltó qué hay un llamado a la concordia desde el momento que fue convocado a este evento, como uno de los invitados de honor, así como el resto de la descendencia de Madero y Adolfo Bassó.

“El mensaje del presidente de la República hoy aportó un gesto, una expresión de concordia y lo dijo con todas sus letras, que parecía no polarizar, aunque tiene sus ideas claras, me imagino el pasaje que iba a relatar, lo conozco, pero lo omitió y esto pocas veces lo vemos en el presidente de la República, que haga una manifestación de contención, pero debe ser reconocida”, destacó.

Mientras que Mario Núñez Mariel, bisnieto de Adolfo Bassó, arremetió contra los conservadores y los calificó como “irremediablemente pendejos”.

“El que no distingue que no podemos permitir que nuestro país este desangrándose de esa manera, el que no entiende que es tiempo de modificar la vida, de modificar estructuras, es un conservador más, señor presidente, yo estoy con usted los, conservadores son irremediablemente pendejos”

En el evento también presentaron la plataforma digital “Memórica”, en la que se pueden consultar todos los documentos referentes a la historia de México.