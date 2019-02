AMLO ordena bajar spot de la Secretaría de Turismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se baje el spot de la Secretaría de Turismo, para promocionar el Plan Nacional en la materia, porque aparecían imágenes alusivas al partido político de Morena.

Durante la conferencia mañanera, el tabasqueño señaló que no le va a datar motivos a sus adversarios para que lo cataloguen como un partido de Estado.

También decirles que instruí para que bajaran un video, donde aparece Morena eso no corresponde a un gobierno democrático. Nada más le da elementos a nuestros adversarios para decir son lo mismo. No, no somos iguales.

El pasado 24 de febrero el secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó un promocional en el que ademas del proyecto de promoción turística, se veía al primer mandatario caminar entre simpatizantes de Morena, el día de su triunfo.