AMLO rechaza seguridad privada y a debatir con Anaya y Meade durante campaña

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), renunciará a la seguridad privada, a fin de que el Estado Mayor sea absorbido por la Secretaría de la Defensa Nacional, para procurar la protección de los ciudadanos.

"Ahora que yo salga de aquí, ustedes mismos me abren espacio, me cuidan. No voy a estar rodeado, no voy a utilizar los servicios del estado mayor presidencial; el estado mayor presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", sostuvo en su segundo mitin en Benito Juárez, Nuevo León.

Horas antes, durante una comida con transportistas reiteró su estrategia de seguridad en la que desagregará las facultades de seguridad de la Secretaría de Gobernación y revivirá la de Seguridad Pública; y dentro de estos trabajos se contemplará combatir los asaltos a transportistas.

Foto: Gabriela Jiménez

López Obrador presentó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller como parte de su equipo de campaña y su asesora rumbo a la presidencia de la República.

"Me da orgullo presentarles a mi esposa, a Beatriz, les digo que me ayuda y es también mi asesora, mi consejera", luego de enlistar a su equipo de campaña: Alfonso Romo, Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky y Alberto Anaya.

Como parte de sus actividades en Benito Juárez, dio el banderazo a los transportistas con los que comió, luego de darle el visto bueno a una camioneta repleta de platános tabasqueño, la cual fue acondicionada en honor de López Obrador.

Evitará caer en provocaciones de debates externos

López Obrador recomendó a sus oponentes José Antonio Meade y Ricardo Anaya, ahorrarse cualquier cualquier provocación porque no va caer en ellad ni polemizará en ningún tema.

De esta manera, López Obrador rechazó participar en cualquier debate externó a los organizados por el Instituto Nacional Electoral, en respuesta al reto que realizó Meade Kuribreña, candidato de "Todos por México", para debatir sobre la situación del patrimonio cultural del país.

"Que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos, porque no voy a contestarles. No me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar”, respondió al fibalizar el mitin en Santa Catarina, Nuevo León.