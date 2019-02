AMLO permitirá que Elba Esther Gordillo regrese a la vida política del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá que Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, regrese a la vida política del país.

En conferencia de prensa matutina, comentó que está en su derecho y no se van a restringir las libertades a nadie.

Todos los mexicanos somos libres y a nadie se le va a limitar su derecho de participar, a nadie se le van a limitar sus libertades, pero cada quien debe de actuar en función de su responsabilidad social, pero nosotros no vamos a decirle a nadie que no participe o que no ejerza sus libertades.

Lopez Obrador dijo no tener conocimiento del video que se ha difundido en redes sobre la detención de La Maestra, a manos de la Marina en el 2013.

Asimismo, reiteró que se va a llegar a un acuerdo con el magisterio en Chiapas, para que se les paguen los salrios rezagados, siendo esta una de sus principales demandas.

Esa es una inconformidad que tienen, debemos buscar una manera de resolverles este problema, con la comprensión de que lo vamos a ir haciendo poco a poco.