AMLO pide a Banxico implementar mecanismos distintos para controlar la inflación

Luego que el Banco de México (Banxico) elevó su tasa de interés de 7 por ciento a 7.75 por ciento —la más alta de su historia—, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta institución debe buscar mecanismos diferentes para controlar la inflación, en lugar de elevar las tasas de interés de referencia.

“Yo respeto la autonomía de Banxico, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula” dijo el mandatario al ser cuestionado por esta acción en su conferencia de prensa de este viernes.

Añadió que no sólo son los técnicos del Banco de México, “son los del Tesoro (de EU), son todos los bancos centrales del mundo, cuando hay inflación la fórmula es aumentar las tasas de interés en todos lados", puntualizó el presidente.

Aunque el presidente se dijo respetuoso del Banxico, criticó la medida hecha por los especialistas e hizo una comparación de esta acción con un automóvil que se calienta.

“Para que el carro no se caliente se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento, esa es la gran invención (de los especialistas), por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos. Hay que regresar a la idea de que los pueblos progresan con producción”, planteó.

Finalmente, el mandatario aprovechó este tema, para criticar también a los medios de comunicación que resaltaron este viernes la decisión de Banxico de elevar históricamente las tasas de interés y aseguró que en 2018 las tasas de referencia rondaban el 8 por ciento, mientras acusó que los medios no consideran información relevante que la inflación en México es menor que en Estados Unidos y Europa.