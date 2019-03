AMLO pide a funcionarios que impulsaron reforma energética que renuncien

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios que impulsaron la reforma energética, que dejen de ser cínicos y presenten su renuncia.

López Obrador aseguró que no va a reciclar a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción o sido muy ineficientes en la administración anterior.

Hasta por honestidad deberían de decir, 'ya me voy'. No estoy de acuerdo con ustedes y además, acepto que no se produjo más petróleo como yo decía […] Yo que defendía la reforma energética y decía que era la panacea, todavía con cinismo, conchudo, hago como si nada hubiese pasado y me quedo a trabajar en un nuevo gobierno que tiene una política económica distinta.





Luego de ser cuestionado por mantener en el Banco del Bienestar a exfuncionarios que colaboraron con el exsecretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, López Obrador dijo que no cometerá arbitrariedades en los despidos, pero tampoco los reciclará.

Si hay pruebas se actúa, desde luego no se pueden cometer arbitrariedades, siempre se puede saber, hay manera de enterarnos del comportamiento de cualquier servidor público, de cualquier funcionario, pero no vamos a reciclar a funcionarios que tienen malos antecedentes, no pueden pasar de una secretaría a otra, siendo los mismos que cometieron actos de corrupción o demostraron ser muy ineficientes.