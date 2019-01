AMLO pide a la ciudadanía no caer en pánico

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse someter por la delincuencia ni caer en pánico, luego de revelar que una fuga en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco acrecentó los problemas de desabasto en el Valle de México.

“Sobre la situación de problemas en abasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otras partes, originados por el Plan de Combate al Robo de Combustibles, pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia; que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustible”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

López Obrador detalló que la fuga del ducto se encuentra en el estado de Hidalgo y aún no tienen información si fue realizada con fines de ordeña o, si solamente se trató de un accidente, tampoco hay detenidos.

Aseguró que hoy terminarán con las reparaciones en el tramo Tuxpan-Azcapotzalco y aclaró que los problemas de abastecimiento ya existían antes de la fuga.

“Ya se está arreglando. Hoy va a quedar arreglado por completo. Pero, también, para que quede claro, no es sólo por este ducto, ya existía el problema porque se cambió el sistema a la distribución con pipas, ya existía en el Estado de México, por ejemplo, y se agravó a partir de que se dio esta fuga”, informó.

Luego de celebrar que ya redujeron el robo de pipas de mil a 27, demandó a la ciudadanía que no realicen compras de pánico en los establecimientos, mientras se normaliza el establecimiento, del cual no quiso dar fecha para no provocar a sus adversarios.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Yo lo que pido es que la gente y que los ciudadanos nos ayuden para que no se exagere con la idea de que no va a haber gasolina y vamos a aprovechar a llenar el tanque por cualquier cosa. Si hacen eso, entonces se complica más la situación; si actuamos con tranquilidad, con responsabilidad a partir de que se va a normalizar la situación del abasto, nos ayudan mucho a resolverlo lo más pronto posible”, pidió.

Por otro lado, confirmó que también los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y los gobernadores lo apoyan en el Plan de Combate al Robo de Combustibles, luego de que en un desplegado, el SNTPRM impulsará un nuevo modelo de producción para mitigar la corrupción en Pemex.