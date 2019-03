AMLO pide a la CNTE no distorsionar la erogación de la Reforma Educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que dejen de "distorsionar" la erogación de la reforma educativa y no manipulen a las bases magisteriales.

Durante la conferencia mañanera pidió al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que explique de nueva cuenta la reforma de ley, para que no haya manipulación de la extrema izquierda y la extrema derecha, "que se tocan", en favor de grupos de intereses creados.

Le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarles, porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestros objetivos para que no haya manipulación por grupos de intereses creados.

López Obrador señaló que sí hablará con las bases magisteriales, pero sin los líderes porque no quiere una "relación corporativa" con quienes actúan sin principios democráticos y sin recoger el sentir de las bases.

Más que con las dirigentes, con las bases, con los trabajadores. No quiero una relación corporativa, quiero una relación ciudadana, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios. Cada ciudadano es una persona consciente con criterio y es cosa de que se tenga toda la información, para que no se manipule.

Además, acusó que uno de los objetivos de la reforma estructural de Peña Nieto que se emprendió una campaña para debilitar las escuelas normales, situación en las que se cerraron varias como el Mexe.

Comentó que en la nieva propuesta se le va a dar preferencia a los normalistas sobre los egresados de otras instituciones en su contratación, luego de insistir en que muchos de ellos fueron cesados.Por su parte, Moctezuma Barragán denunció que se pedían hasta favores sexuales, para la entrega de plazas.