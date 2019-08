AMLO pide a su gabinete no perder el tiempo porque "se acorta más su periodo sexenal"

A menos de una semana de su primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su gabinete que ya no pierdan el tiempo, porque cada vez se acorta más su periodo sexenal.

Al salir de una reunión de evaluación con los secretarios federales y directores generales de las dependencias públicas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que revisaron el cumplimiento de las 60 prioridades del sexenio.

“Hoy ya nos queda menos tiempo y entonces hay que aprovecharlo. No tenemos tiempo que perder, porque el tiempo es un recurso natural no renovable y ya no lo podemos seguir perdiendo”, comentó.

En este ánimo, les hizo saber que no es momento para que vejen los brazos y acelerar el paso en el despliegue de los programas sociales.

“En términos generales vamos bien, nos dijo y nos recomendó no bajar los brazos, sino al contrario, acelerar el paso”, apuntó.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, explicó que durante la evaluación preguntó si hay alguna novedad en los reportes de cada secretaría, para incluirlos en el informe del próximo domingo, el cual se realizará en las instalaciones de Palacio Nacional.

“Fueron cuestiones solo de tipo administrativo, de cómo va el gobierno como tal, qué es lo que va a informar, nos pidió que si hubiera un extra o alguna cosa nueva, que se la hiciéramos, él no dice más lo que conoce y lo que su gabinete, nosotros lo platicamos con él. Y es para llamar la posibilidad de que hubiera algunos puntos recientes a considerar en el informe que va a dar el domingo”, detalló.

Aunque el próximo 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal deberá entregar el paquete para el Presupuesto de Egresos Federales 2020, este no fue tema de discusión durante el encuentro.

El próximo domingo, López Obrador entregará su primer informe formal, pero en la práctica será el tercero en estos nueve meses de gobierno.

El primero se realizó por los 100 días de su administración, el segundo por el aniversario de su triunfo el 1 de julio y el tercero se realizará el 1 de septiembre.