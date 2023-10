No se dejen engañar, dice AMLO a trabajadores del PJF ante paro por eliminación de fideicomisos

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este martes a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para que no se dejen manipular por sus líderes sindicales, luego que iniciaron una huelga ante la eliminación de 13 de 14 fideicomisos de dicha soberanía.

“Aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada, ellos van a salir beneficiados, porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, es lo que se está haciendo, que no los engañen”, dijo el presidente este martes durante su mañanera.

El domingo, la dirigencia del Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF solicitó a la presidenta de esta soberanía, es decir a la ministra Norma Piña, que declarara el lunes como “día inhábil” para realizar un paro en protesta a la extinción de los fideicomisos por parte de los diputados de Morena.

Sin embargo, este martes, ante la protesta de los sindicalistas del PJF, donde quemaron una piñata con la imagen del presidente, el mandatario aprovechó para defender la reforma promovida con la mayoría de los diputados oficialistas de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde que extingue los fideicomisos del PJF y dijo que lo que propusieron fue “quitarle los privilegios a los de arriba. No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones”, aseveró.

López Obrador dijo que “no le hace que quemen una piñata de ‘Amlito” y aseguró que con los recortes al PJF se podría beneficiar a más de 2 millones de niños pobres con becas para sus estudios.

Al grito de "las leyes son nuestro poder", trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan por segundo día una manifestación por la propuesta de Morena para la extinción de fideicomisos.





También acusó a los líderes sindicales de los trabajadores del PJF de ser unos “líderes charros” que reciben instrucción y no defienden los intereses de sus agremiados.

Sostuvo que es necesario que se reforme al PJF, pues consideró que está podrido y por eso el pueblo debe elegir a jueces, magistrados y ministros, algo que, concluyó, no es un acto de venganza.