AMLO pide debate sobre figura de debido proceso

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pido un debate público para que en casos de delitos cometidos por servidores públicos, se descarte el debido proceso y se dé a conocer la investigación para que haya transparencia.

En su tradicional conferencia mañanera, el ejecutivo federal dijo que no es casual que en el periodo de más saqueo en México, se haya establecido el debido proceso, como no es casual que reformaron el Código Penal en el periodo de Carlos Salinas, para que la corrupción no se considere delito grave.

“Estuvimos más de 20 años con inmunidad legal, pero además simulando que se combatía la corrupción creando institutos como Mexicanos Contra la Corrupción, que encabeza Claudio X González”.

El primer mandatario propuso que cuando se trate de servidores públicos, debe haber trasparencia, “el debido proceso debe quedar en segundo plano cuando se trata de delitos cometidos por servidores públicos” al considerar que el servidor corrupto hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero.