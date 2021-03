AMLO pide diálogo con Oxxo, Walmart y Bimbo sobre subsidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas Oxxo, Walmart y Bimbo un diálogo abierto para resolver el tema de los subsidios de luz que reciben, para lo que solicitará un informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus pagos.

“Vamos a pedir en esta semana que los técnicos informen y, si lo consideran los beneficiarios, que nombren una comisión y se pueda llevar a cabo un diálogo abierto, con los medios, para ahí aclarar y que la gente esté enterada, no boletines”, propuso.

El mandatario descartó un conflicto con esas empresas, pero consideró injusto que se mantenga el subsidio; para ello, mostró una tabla con las empresas que reciben subsidio contra lo que paga un hogar o una tienda de abarrotes que no reciben nada.

“No hay problema con Oxxo, con Bimbo o Walmart, pero que entiendan que debemos llegar al diálogo porque es injusto”, expresó.

Esas empresas, dijo, tienen plantas de energía y son socios de empresas como Iberdrola, por ello tienen precios más bajos y que usan energía eólica, pero no toman en cuenta que no siempre está generando energía porque no todo el tiempo hay viento suficiente ni hay sol suficiente.

Justicia Juez suspende de forma definitiva reforma eléctrica de AMLO

Sobre los litigios en cuanto a impuestos por el T-MEC, el mandatario señaló que no puede “poner vino nuevo en botellas viejas” y que se debe entender que quedó atrás el régimen de corrupción, pues, el gobierno no está al servicio de una minoría como era antes.

Reiteró que seguirá la ruta jurídica de los amparos contra la reforma eléctrica hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Va el proceso legal, y si tiene que llegar a la Corte, se tiene decidir. Me convertiría en cómplice. Nunca explicaron en qué consistía la llamada reforma energética, porque tenían el control de los medios y difundieron lo que les convenía”, comentó.

Aseveró que es importante informar cómo se va a beneficiar a las personas. “Si la gente dice está mal la reforma, que siga así. No hay que meterse, pues nosotros hacemos caso”, agregó.