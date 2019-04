AMLO pide fortalecer Infonavit sin corrupción y austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a consolidar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el combate a la corrupción, una política de austeridad y mayor eficiencia.

Durante la 118 Asamblea General del Infonavit que se realizó en la sede de la institución, dijo que el Infonavit es un ejemplo de participación conjunta, al celebrar que se logren acuerdos en beneficio de los trabajadores entre el sector empresarial, obrero, y público.

Resaltó la importancia del Programa de Responsabilidad Compartida, al precisar que, a través del mismo, este año se apoyará a cerca de 200 mil trabajadores y a lo largo del sexenio sumarán 800 mil.

"Con este programa se está escuchando esa demanda (de la población, de que pagan y pagan y no terminan de liquidar su vivienda)", anotó.

López Obrador dijo que "es posible" realizar un programa masivo de escrituración y resolver la situación de las viviendas o departamentos abandonados en diversas regiones del país: "Esto se puede lograr hacia adelante", añadió.

"Fortalecer al Infonavit es básico para el desarrollo del país", comentó el mandatario federal al dejar claro que "a pesar de los pesares" resistió y se mantuvo de pie.

Sobre los tres puntos centrales para fortalecer el Infonavit, resaltó su política de cero corrupción, puesto que este flagelo dañó mucho al país y, en el caso de la vivienda, propició la compra de terrenos en sitios donde nadie se va a ir a vivir o bien, se construyeron "huevitos", esto es, departamentos pequeños, pensando sólo en el lucro.

Sobre la austeridad, indicó que ésta permitirá hacer más con menos, al recordar que ya no habrá los sueldos que se pagaban en anteriores administraciones.

"No es el afán el polemizar, no estamos viendo para atrás, estamos viendo hacia adelante, pero no podemos olvidar y reconocer que ahora el director del Infonavit gana seis veces menos que lo que ganaba el anterior", dijo.

Además, "sin ánimo de estar subrayando las cosas, el anterior director, no es nada personal, se rayaba, (percibía) casi 700 mil pesos mensuales, el actual, 108 mil y así los altos funcionarios públicos. Esto es de celebrarse. Si seguimos así nos va a rendir el presupuesto y se va hacer más con menos, todo en beneficio de los trabajadores".

En materia de eficiencia, comentó que ésta se logra haciendo bien las cosas, "que haya buena planeación para el desarrollo, que se programen bien las unidades habitacionales".

Acompañado del titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; del secretario de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, y del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, también presidente de la 118 Asamblea General del Infonavit, agradeció el apoyo y respaldo a su gobierno.

Ello, al precisar que en pocos meses se han logrado acuerdos importantes entre el sector obrero y empresarial "como nunca antes", como el incremento al salario mínimo, luego de 36 años que no se registraban aumentos de esa magnitud: "Nosotros terminamos de convencer a todos sobre la necesidad de aumentar los salarios", expuso.

Destacó que México pasó de ser de las naciones con salarios altos, a los más bajos en el mundo, y ahora iniciamos la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario, "esto es un logro de todos", no sólo es un acto de justicia, sino que ayuda al crecimiento económico y para fortalecer el mercado interno.