AMLO pide moralizar a beneficiaros del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Tlalnepantla, Edomex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los tutores del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que lo ayuden a moralizar a los 2 millones 600 mil beneficiarios entre 18 y 29 años.

"No es nada el bajar el sueldo de tres mil 600 pesos, si un tutor acepta ser maestro, ayuda porque va a enseñar, va a dedicar tiempo, porque voy a usar también la palabra, va a ayudarnos a moralizar", pidió durante el arranque del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Desde el Palacio Municipal de Tlalnepantla.

Tras recordar que destinará 44 mil millones de pesos a uno de sus programas estrella, el tabasqueño aseguró que el presupuesto no es problema. México tiene recursos, pero eran desviados por la corrupción.

No es un problema en México el de la dalta del presupuesto, no. Hay presupuesto, el problema es que se lo roban o se lo robaban, porque ya ahora me canso ganso que se acabó la corrupción

Durante el evento entregó de manera simbólica cerca de 20 tarjetas a más jóvenes que iniciarán con su capacitación a partir del 21 de enero, en alguna de las 39 mil empresas y negocios incorporados al programa.

En su arranque atenderán a un millón 100 mil jóvenes, quienes podrán laborar durante un año en consorcios como Femsa, Bimbo, Clorox y Argos, en organismos internacionales como la Unesco, y en micro, pequeñas y medianas empresas.

Recibirán mensualmente una beca de 3 mil 600 pesos y serán afiliados al seguro social.

La primera tarjeta fue entregada a Belén Maceda, pasente de la licenciatura de Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien le recalcó a López Obrador: "este gobierno no nos puede fallar".

Luego de que el tabasqueño criticará de nueva cuenta a sus antecesores por abandonar a los jóvenes y permitir que se enrolarán en las filas del crimen organizado.