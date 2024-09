Por anulación de elección en Cuauhtémoc, AMLO pide no presionar a la autoridad electoral

Luego que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó anular la elección que daba como ganadora a la candidata opositora Alessandra Rojo de la Vega de la coalición PAN, PRI, PRD, por presuntamente haber cometido violencia política contra su contrincante morenista Catalina Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este lunes a no presionar a las autoridades electorales.

El mandatario subrayó durante su conferencia mañanera de este lunes que no quiere que se piense que se busca que la ley nada más le favorezca a su movimiento de transformación.

“Soy respetuoso de lo que ellos deciden y pienso que hay otras instancias, que eso no está concluido y debe tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo en el fraude electoral, con la compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían (antes), y padecimos", dijo el mandatario.

"Pero, ya cuando es motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos, sean reales o inventados, ya es otra cosa. Y el tema de violaciones por agravios de género, yo fui acusado de eso y nunca le he faltado al respeto a una mujer y me acusó la candidata Xóchitl (Gálvez), y no procedió", señaló el presidente.

"Entonces hay que ver bien las cosas a fondo, y qué bueno que existen otras instancias, para que no se piense que nosotros queremos la ‘ley del embudo’, que nada más lo que buscamos es que la ley nos beneficie a nosotros. No estamos acostumbrados a eso", explicó.

"Nosotros nos apegamos a la máxima de qué ‘al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie’, entonces hay que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan sobre este asunto, y que no se preste a especulaciones, conjeturas”, indicó.

La semana pasada el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc debido a la supuesta violencia política de género que habría cometido la opositora Alessandra Rojo de la Vega en contra de la oficialista Catalina Monreal.

Según la queja interpuesta por “Caty” Monreal: la candidata Rojo de la Vega se refirió a ella de manera despectiva.

Por su parte, Alessandra Rojo argumentó que el Tribunal Electoral capitalino ha sido presionado por el padre de Monreal, el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, para que su hija sea la nueva alcaldesa en Cuauhtémoc.