AMLO pide que las 5 personas más ricas de México opinen sobre sobre la distribución de los pluris

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las cinco personas más ricas del país a que den su punto de vista sobre la petición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la autoridad electoral respecto a la distribución sensata de las diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco (empresarios) que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación”, dijo este martes el mandatario federal en su conferencia mañanera.

El Jefe del Ejecutivo federal se lanzó por segundo día consecutivo contra el CCE y acusó que la mayoría de las organizaciones financieras en el país “se oponen” a la impartición de justicia.

“No creo que Carlos Slim esté a favor de que se viole la Constitución”, dijo.

Acto seguido leyó una lista de las cinco personas más ricas del país: “entonces, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Baillères y María Asunción Aramburuzabala, cinco, ¿les parece? ¿Vamos a ver su opinión? Y que ya no se esté presionando a los del Consejo del INE ni a los magistrados del Tribunal, porque tampoco estoy hablando al tanteo”.