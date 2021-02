AMLO pide reparar el daño y devolver 200 mdd de Agro Nitrogenados

Previo a que inicie la audiencia en contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a lo que su gobierno le interesa es que devuelva los 200 millones de dólares que cobró por el sobreprecio en la venta de la planta de Agro Nitrogenados al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El mandatario dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República, Pemex y al juez de la causa determinar si hay otro castigo para el empresario.

Alonso Ancira llegó a México el pasado 3 de febrero extraditado desde España, acusado de lavado de dinero en la transacción de la compra de Agro Nitrogenados.

Desde su llegada a nuestro país permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en espera de que se resuelva su situación jurídica.

En Palacio Nacional el presidente dijo que se busca que devuelva todo lo que sustrajo del erario.

“Nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción sino se repara el daño nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados y no es nada más con la decisión de un juez, como era antes que no se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito”.

Afirmó que “no hay persecución a nadie, pero tampoco impunidad. Si devuelve los 200 millones de dólares eso tendría Pemex, la Fiscalía que resolverlo. Si lo devuelven, ese recurso que está demostrado se pagó de más, hay un sobreprecio de 200 millones de dólares, si se devuelve y se regresa, ya hay una reparación del daño y que la autoridad competente decida si hay tema de castigo y en qué consiste el castigo”.

Insistió que lo que le interesa es la devolución del dinero, “los que compraron la empresa me enviaron una carta y ahí hicieron el compromiso que, sucediera lo que sucediera, iban a devolver los 200 millones de pesos”.

Respecto a quienes la petición de científicos, intelectuales y sociedad civil de cancelar sus megaobras: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía para atender la llegada de las vacunas respondió: “No hace falta, como vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, sí generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada, más con recortar el chayote, que ya no haya esto”.

Luego comparó que en el pasado el “subsidio” a revistas editadas por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze hoy alcanzaría para vacunas.

“Esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general… eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas”.