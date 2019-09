AMLO pidió no imponer la mayoría de manera grosera: Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiró línea al Poder Legislativo y les pidió no abusar de su mayoría para alterar las leyes, informó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Reiteró, me dijo, lo que debemos hacer es respetar con apego a la ley, no alterarla, no hacer lo que antes hacían los adversarios que imponían las mayorías de manera grosera, irracional. No, nosotros somos distintos y hay que actuar con respeto estricto a la ley”, afirmó al salir de una reunión privada con el primer mandatario en Palacio Nacional.

Rechazó que el primer mandatario los haya regañado en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena ni que haya transgredido la autonomía del Poder Legislativo.

“Los mexicanos deben sentirse tranquilos porque tenemos un Presidente que respeta el Estado de Derecho, tenemos un Presidente que es fiel observante de la ley, tenemos un Presidente que no va a permitir abusos del poder público, trátese del Poder Legislativo o del Poder Judicial, respetando la autonomía de los poderes”, aseguró.

Asimismo, dejó en claro que si en la Cámara de Diputados detectan alguna violación a la Ley Orgánica, en el Senado de la República no darán luz verde a dicha norma y actuarán con el papel que les corresponde como cámara revisora.

“Nosotros vamos a respetar a la Cámara de Diputados, pero obviamente como Cámara revisora vamos a actuar en consecuencia, no vamos a legislar en una materia donde no tengamos consenso. Nosotros no tenemos problema”, comentó.

La reunión dilató aproximadamente una hora y revisaron las prioridades legislativas del Ejecutivo Federal, como el desafuero, la revocación de mandato y la ley para eliminar definitivamente la condonación de impuestos.