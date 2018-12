AMLO plantea la inclusión de eutanasia en el sistema de salud

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso discutir la posible inclusión de prácticas como la eutanasia, las cuales hasta ahora no son parte del sistema de salud.

"Es todo un tema como el tema de desahuciar, cuando se llega a una realidad triste de que no hay opción, alternativas, no es decir, a ver ya, llevénse al paciente a su casa. Por qué no implementamos algo para el bien vivir, por qué no la asistencia, todo eso no está considerado en la atención a la salud", comentó desde el Centro Internacional de Congresos.

Sistema de salud, en uno solo

Firmó con gobernadores un acuerdo por el que se comprometen a impulsar la federalización e integración de todos los sistemas de salud en uno solo.

"Lo que acabamos de firmar ahora, les aclaro, es un acuerdo general, es la intención de trabajar juntos y de ponernos de acuerdo para sumar recursos, voluntades, esfuerzos y luego, pronto, muy pronto, llegar a los detalles de cómo sería la integración, porque lo que nosotros estamos proponiendo es federalizar todo el sistema de salud", dijo durante la firma del Acuerdo para Garantizar el Derecho de Acceso a los Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos de la Población sin Seguridad Social, en el Centro Internacional de Congresos.

Foto: Presidencia

Inversión de 90 mil mdp para Salud

El plan para rescatar al sistema de salud arrancará en ocho estados: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, quienes recibirán un fideicomiso de entre 22 y 25 mil millones de pesos para financiar la primera etapa.

El programa contempla la contratación de 80 mil trabajadores eventuales y una inversión de 90 mil millones de pesos para la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, expuso el plan de 13 puntos, en el que propone la implementación de redes coordinadas de todos los sistemas de salud.