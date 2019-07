Me ahorra como dos horas diarias mudarme a Palacio Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador vivirá en un departamento de 300.11 metros cuadrados en Palacio Nacional, de acuerdo a los planos que presentó durante la conferencia mañanera.

El departamento que construyó el expresidente Felipe Calderón, incluye cocina, sala, estudio, baño y dos recámaras.

Estos son los planos del departamento en Palacio Nacional.



Este no tiene nada que ver con la parte histórica.



Lo rojo son las habitaciones y el estudio, me ayudará mucho estar aquí : AMLO

Comentó que su residencia en el Palacio Nacional no es con fines históricos, sino prácticos, pues regularmente realiza cerca de dos horas en traslados de sus oficinas a su domicilio en Tlalpan.

“Me ayuda mucho el estar aquí porque me ahorra como dos horas diarias, no tiene nada que ver con la parte histórica, este sitio ya estaba ocupado impactado ya con una construcción moderna dentro del Palacio Nacional, no está junto a los salones todos los salones de Palacio, los corredores, los sitios históricos se conservan, no se van a utilizar en lo cotidiano, en el trabajo diario”, aseguró el presidente.

Evitó revelar la ubicación exacta del departamento, pero señaló que está a lado de las que eran oficinas del Estado Mayor, las cuales también ocupará.

Recordó que los salones históricos seguirán libres y quizás, solamente considere proteger el piso de las locaciones, para conservar el patrimonio cultural.