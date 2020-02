AMLO reitera postura sobre denuncias contra expresidentes

El presidente López Obrador reiteró que está en contra de las denuncias contra los expresidentes, y señaló que si los ciudadanos lo decidieran, se interpondrían, "sin embargo, yo no estaría de acuerdo".

Dijo que de hacerlo "se tiene que tomar en cuenta a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, porque todos tienen que ver en atrocidades que se cometieron para causar la decadencia en México".

Aseguró que no tienen complicidad con nadie y resaltó que no se llevará a cabo ninguna denuncia en contra de expresidentes "porque queremos ver hacia adelante, acabar con la corrupción, no lo espectacular, no la simulación".

Además, recordó que sólo si los mexicanos recaudan firmas se realizaría una consulta ciudadana para votar sobre el tema.

Asimismo, dijo que "no hay, ni habrá persecusión política", pero enfatizó que "lo que más les duele (conservadores), lo que no quieren es que se les toque la bolsa", porque se ven beneficiados con la corrupción.

Comentó que seguirán trabajando para combatir la corrupción y así, "si regresaran, que les cueste trabajo dar marcha atrás a lo que hemos logrado".

Recientemente, quien se ve envuelto en nuevos escándalos luego de la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es el expresidente Enrique Peña Nieto, pues el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó hace unos días una nota en la que asegura que la justicia mexicana investiga a Peña Nieto, como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años.