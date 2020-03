AMLO descarta reforma fiscal y aumento de impuestos

En febrero, la Secretaría de Hacienda anunció que trabajaban en una reforma fiscal, proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó.

No hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal

Asimismo el mandatario refrendó su compromiso para no aumentar impuestos.

"Estamos reafirmando pero el compromiso de no aumentar impuestos, no lo hemos hecho ni vamos a crear impuestos nuevos, y desde luego no van a haber gasolinazos y no van a aumentar el precio de otros energéticos", dijo en conferencia matutina.

Cabe destacar que el pasado 20 de febrero el subsecretario de Hacienda, Gabriel González, habría anticipado que trabajaban en una reforma fiscal con el objetivo de aumentar la base de contribuyentes.

Detalló también que con este se mejoraría la recaudación y se eliminarían los vicios de la ley para evitar que haya riesgos de evasión fiscal.

"Una reforma fiscal como la que estamos pensando no incluye incremento de impuestos, lo que considera es ampliar la base de contribuyentes, ser más eficientes y podríamos revisar la estructura de algunos impuestos para hacerla más progresiva, que tenga un principio de equidad", dijo el funcionario.