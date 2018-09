AMLO promete a Pavlovich terminar carretera que EPN ha dejado inconclusa en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a terminar la Carretera Federal 15 de Sonora, la cual debía concluirse desde agosto y se pospuso hasta noviembre de este año.



Durante una reunión privada con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, aseguró que "se van a terminar todas las obras en proceso", y de quedar pendiente la "Cuatro Carriles", se enfocarán en concluirla los primeros meses del próximo año.

"En el caso de la carretera, si terminan en noviembre como ahora se hizo, nos dará mucho gusto. Si no les alcanza, ojalá y sí les alcance el tiempo, hemos hecho el compromiso de terminarla nosotros en los primeros meses del año próximo", prometió el tabasqueño a la salida del Palacio de Gobierno del estado.

Foto: Especial

La carretera de 652 kilómetros es uno de los proyectos más importantes de infraestructura del presidente constitucional Enrique Peña Nieto y tiene un costo de 18 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, debía estar terminada en agosto.

Lo que ha significado el reclamo de la gobernadora sonorense, quien ha reclamado los retrasos y la lentitud con la que ha sido construida.

“Creo que es muy importante que chequen el tramo de Nogales, Magdalena-Nogales, yo veo que no se está trabajando, no me hace sentido que en agosto termine, a menos que ya metan tres turnos, o yo no sé, pero a ojo de buen cubero no veo cómo”, reclamó Pavlovich el 20 de mayo, luego de sugerir la triplicación de turnos para acelerar el paso.

Foto: Especial

En otras ocasiones, López Obrador también se ha comprometido a terminar el tren México-Toluca, el cual presentó retrasos por supuestos conflictos de interés en el gobierno federal.

Ahora, se dirige a un mitin en Guaymas a las 11:30 de la mañana, hora local, y concluirá con un segundo evento en Ciudad Obregón a las cuatro de la tarde.