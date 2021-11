AMLO promete a migrantes hablar con Biden para lograr su estancia legal en EU

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaba el debate sobre “Mantenimiento de la paz y la inseguridad Internacional” en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el área de la Presidencia de la República de México difundió un mensaje del mandatario dirigido a los connacionales en Estados Unidos, donde se comprometió con ellos a gestionar ante el presidente norteamericano, Joe Biden su estancia legal para trabajar.

“Voy a regresar a Estados Unidos y yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar y voy a hablar con el presidente Biden que ha actuado de manera muy respetuosa, como también lo hizo el Presidente Trump, porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten porque somos un país libre, independiente y soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero. Esto afortunadamente lo entendió el Presidente Trump y también lo entiende muy bien el Presidente Biden”.

En su mensaje, López Obrador agradeció a los migrantes mexicanos por las remesas que envían y aprovechó para asegurar que intercederá con el presidente norteamericano Joe Biden, para que se cumpla con el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

“Él tiene el compromiso de regularizar a once millones de migrantes, no es un asunto sólo de él, se requiere de la aprobación del Congreso, pero nosotros vamos a ayudar para también el Congreso de Estados Unidos respalde al Presidente Biden y se logre esta regularización y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos ni a ningún migrante del mundo”, aseveró.

En el mensaje en video grabado desde la oficina de la Presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York y difundido en las redes sociales de Presidencia de México, López Obrador aseguró que se está venciendo la pandemia y aseguró que también, estamos saliendo de la crisis.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los migrantes por contribuir de manera sin precedentes con las remesas que llegan a México e indicó en este sentido, que tan solo en e este año, se prevé que los recursos que envíen los migrantes al país, alcance 50 mil millones de dólares. Cantidad que dijo rebasa en casi 10 mil millones de dólares el monto que llegó en el año anterior.

Al mencionar de los temas que abordaría en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente dijo en su video que este martes le tocaría presidir la reunión del Consejo de Seguridad y que México había sido elegido de manera democrática, por lo cual aseguró que “es un timbre de orgullo para los mexicanos, el que este día encabecemos la presidencia del consejo de seguridad de las Naciones Unidas”.

Resaltó que nuestro país no venía a hablar “sobre invasiones militares, nosotros no estamos a favor de la guerra; la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Nosotros venimos a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad a hablar de la paz y la paz es fruto de la justicia; sobre eso va a tratar mi discurso del día de hoy, si los pueblos del mundo tienen resueltas sus necesidades básicas, sus necesidades de trabajo, de alimentación, de educación, de vivienda, de seguridad social, entonces, hay paz y hay tranquilidad en el mundo”, dijo López Obrador.

Añadió que lo podemos lograr “si hacemos a un lado el egoísmo, la ambición, el lucro, si los que tienen más, a los que por alguna razón les ha ido mejor en lo económico actúan con solidaridad y comparten lo que tienen ellos para ayudar a otros”.

Subrayó que le da muchísimo gusto estar en Nueva York, con muchos paisanos que le quieren: “yo los quiero mucho, como ustedes me quieren a mí”, dijo.

“Yo admiro a los héroes, a las heroínas a quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza”, resaltó, mientras agregó que él es un “ferviente admirador de todos los migrantes del mundo, así se han construido las grandes naciones del mundo, esta gran nación se creó así, con migrantes”.

Enfatizó también que, con la terrible pandemia que nos afectó se expresó todo el humanismo que hay en los mexicanos y en todos los seres humanos, muchos perdieron la vida, los vamos a recordar siempre con cariño, no los vamos a olvidar; aquí en Nueva York fallecieron paisanos nuestros y en toda la Unión Americana y también de otros países del extranjero”, apuntó.

En este sentido, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo una labor de ayudar a familiares, muy triste, “para llevar sus cenizas a sus pueblos, donde están sus familiares, y pasamos momentos muy muy difíciles, y nos ayudaron mucho los trabajadores de Relaciones Exteriores, los diplomáticos mexicanos, a quienes les agradecemos por esa labor”.

Consideró también que en el país se sufrió mucho también, pero acotó que con la solidaridad de todo el pueblo salimos adelante. “Ya estamos venciendo esa terrible pandemia, y estamos saliendo también de la crisis económica”.

Al dirigirse a los paisanos en Nueva York, les agradeció que envíen recursos a México: “¿saben qué ha ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho, por eso mi abrazo a todas y todos ustedes, lo que han estado enviando a sus familiares. Son cifras récord”, indicó, al explicar que el año pasado enviaron 40 mil 600 millones de dólares.

“Ese dinero va a abajo, va a 10 millones de familia, como siete mil pesos por mes, eso es lo que ustedes ayudan a 10 millones de familias en México, de los pueblos, con ese dinero se reactiva la economía, se ayuda el comercio, hay vida en los pueblos, es la principal fuente de financiamiento que tiene nuestro país, las remesas, lo que ustedes envían a sus familias” dijo el presidente.

Agregó sobre este tema que durante 2021 ya no van a ser 40 mil 600 millones, “ya tengo un estimado, tengo pruebas para poder asegurar que que vamos a llegar a 50 mil millones de dólares en remesas. Imagínense lo que esto representa”.

Finalmente, en su mensaje, dijo que tiene como guía el ideario del presidente Benito Juárez García y remató al sostener que que cuando yo regrese a Estados Unidos está muy cerca de los migrantes.