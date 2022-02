AMLO promete construir hospital del IMSS en terreno de refinería fallida de Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por el estado de Hidalgo prometió construir un hospital del IMSS, dentro de los terrenos de la fallida refinería del ex mandatario federal Felipe Calderón Hinojosa.

Este jueves, el presidente López Obrador expresó en su conferencia de prensa matutina, desarrollada en el en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i) en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, donde desarrolla una gira de trabajo que construirá un hospital del Seguro Social en el terreno que estaba destinado para la edificación de la Refinería Bicentenario en Tula.

Política Cuauh seguirá pagando las giras del Presidente

López Obrador, acompañado por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que se va a construir dicho hospital para atender, no nada mas a los beneficiarios del Seguro Social, sino tambien a la población en general, mediante el IMSS bienestar.

Destacó que el director del IMSS, Zoé Robledo ya comenzó con la supervisión del terreno, mientras aprovechó para criticar que el ex presidente Calderón no quería fortalecer la producción de gasolinas en su administración y recalcó que "la refinería frustrada no se construyó, porque no era esa la idea. Se compró el terreno y sólo se hizo la barda”, fustigó el presidente.

Asimismo, resaltó que en su administración se busca fortalecer a Pemex y la producción de hidrocarburos para satisfacer el autoconsumo del país y por ello, se adquirieron las acciones de Shell de la refinería en Houston de Deer Park.

Mencionó que en Hidalgo se está construyendo una coquizadora en Tula para refinar la gasolina.

Consulta para revocación de mandato es un hecho

Durante su conferencia de prensa, el mandatario también indicó que “la revocación de mandato es ya un hecho” con la realización de la consulta, y subrayó que no debe haber duda sobre eso, “ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional”, dijo el presidente durante su conferencia.

Señaló que se esta esperando ya la convocatoria y celebró que, al parecer, todo indica que será el 10 de abril.

Cuestionado con respecto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió que el INE puede realizar la consulta con los recursos con los que cuenta, López Obrador dijo que lo relevante es que “se le va a preguntar a todo el pueblo, palabras más palabras menos, quieres que siga el presidente o que renuncie”.

Sociedad AMLO critica decisión de la SCJN sobre pregunta para revocación de mandato

Dijo que, aunque se debe pensar que es muy común la palabra “revocación”, el termino “no deja de ser un concepto, un término, de politólogos, sociólogos, especialistas en temas electorales, especialistas en la democracia”.

En contra parte, consideró que la revocación del mandato es llanamente “que el pueblo pone y el pueblo quita; es un derecho y lo que se va a hacer es que cada 3 años, si se cumplen con requisitos, como un porcentaje de firmas, la autoridad está obligada a consultar al pueblo para ver si el presidente sigue, termina su periodo, o se le revoca el mandato y se nombra, se elige, a un presidente sustituto para que termine”.

Finalmente, subrayó que esto ayuda mucho, porque así se elige por 6 años a un mandatario, “pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes, porque el poder es una tentación; cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, por eso es importante que haya principios”.

Fayad presume resultados y refrenda apoyo a AMLO

Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, refrendó su compromiso para seguir trabajando con las autoridades federales y poder garantizar la seguridad de los ciudadanos en el estado.

Subrayó que su compromiso con el mandatario federal seguirá hasta el final de su mandato, que será el 4 de septiembre próximo.

Fayat Meneses aseguró que la entidad que gobierna se mantiene como uno de los estados más seguros de la zona centro del país, señalando la reducción de mil 800 delitos en comparación con el año anterior.

En el mismo sentido, apunto que el homicidio doloso registró una disminución del 19% en 2021, con relación al año anterior.

Resaltó que gracias a los trabajos de inteligencia entre las fuerzas federales y del estado de Hidalgo se detuvo a dos importantes generadores de violencia en el estado, como a Marín Cenobio Chávez “El Marino”, y a Salvador “N”, alias el Rex, ambos delincuentes enfocados en el robo de combustible.

Asimismo, mencionó que su compromiso con las mujeres es algo impostergable y que el delito de feminicidio disminuyó un 5% en comparación con el resto del país.

Mencionó que su entidad ocupa el primer lugar en atención a personas con discapacidad y es uno de los estados más resilientes ante el Covid-19.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional expuso que Tulancingo, Mineral de la Reforma y Pachuca son los municipios de ese estado donde más delitos hay.

El secretario destacó que Hidalgo se encuentra en el lugar 23 a nivel nacional en materia de homicidios dolosos.