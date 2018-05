AMLO promete transición sutil, sin “maltratar” a la mafia del poder

Matehuala, SLP (OEM-Informex).- Ante centenares de personas reunidas en la Plaza Juárez, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador, llamó a los mexicanos a una transición pacífica y sutil, sin maltratar a la mafia del poder para que no haya una minoría rapaz que mantenga secuestrado al país y pidió a los panistas, priístas, perredistas y ciudadanos sin partido a votar por su propuesta aunque después de la elección, retomen su militancia.





En entrevista, se le preguntó su opinión sobre el hecho de que Ricardo Anaya encabece los festejos del PRD y respondió que “como dice la canción de los Tigres del Norte Jefe de Jefes, hay niveles, hay jerarquías y yo me ocupo de los de arriba, no de los achichincles, voceros, intelectuales orgánicos y Anaya está en segundo o tercer nivel, no está entre los de arriba; México ya no quiere un gerente, quiere un presidente”.

Dijo que los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial tienen todo su derecho de opinar, son libres de disentir, “lo que pasa es que ellos tienen preferencia por este régimen de corrupción, no quieren que haya cambio, los entiendo porque se han beneficiado, son traficantes de influencias, han amasado fortunas al amparo del poder público y no quieren dejar de robar”.





López Obrador llegó al medio día al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga donde fue recibido por los candidatos a las alcaldías de Soledad y la capital. Al momento de grabar un spot, pidió interrumpirlo porque no conocía el nombre de Leonel Serrato, candidato de MORENA a la alcaldía de San Luis; “es navista”, le comentaron y en base a ello, improvisó un breve discurso sobre el extinto doctor Salvador Nava.





Antes de arribar a la plaza principal de Matehuala donde ya lo esperaban centenares de personas y candidatos de todos los municipios de la zona Altiplano así como el candidato al Senado de la República Primo Dothé Mata, Andrés Manuel López Obrador se detuvo en La Sevilla, tradicional restaurante de tortas y expendio de dulces para comer con Ricardo Monreal y el equipo que lo acompaña en su gira.





En su discurso retomó el tema de la corrupción, el saqueo a través de la compra simulada de medicamentos, prometió que los servidores públicos ganarán poco y el pueblo mucho, “se irán a atender al Seguro Popular para que sientan lo que siente el pueblo” y reiteró la venta del avión presidencial y toda la flotilla de aeronaves “que usan para irse a jugar golf”.

Anunció que duplicará las pensiones para personas de la tercera edad, jubilados y discapacitados, las becas para niños y jóvenes y empleo para quienes no lo tienen, “y todo saldrá del ahorro que lograremos en el combate a la corrupción”.









Dijo sentirse feliz en Matehuala, “aunque no quieran me van a entregar la Banda Presidencial el 1 de Diciembre pero antes de tomar posesión voy a venir y traeré el programa de desarrollo para esta región de San Luis, porque no habrá divorcio entre el pueblo y el presidente, no soy un vulgar ambicioso, no voy a fallarles, porque si no ya sería presidente, si me hubiera sometido a la mafia del poder no nos hubiesen robado en 2006 la Presidencia, pero de nada sirve llegar sometido, atado, como títere y pelele, no quiero gobernar dejando trozos de dignidad en el camino”.









En la entrevista insistió en el tema de los empresarios “que no tienen llenadera, no todos, hay muchos muy decentes, yo no voy a callar a nadie, pero es mejor hablar de manera directa y respetuosa, que salgan del ostracismo, que den la cara, se manejan cómodamente en el anonimato, mueven los hilos y en apariencia no tienen nada que ver”.





No los quiero callar, ni modo que sean menores de edad, niños inocentes y obedientes, sumisos, no, son barbajanes, ahora se tiran al suelo, que son humilditos , y dicen este Andrés Manuel tan regañón, yo solo quiero que el asunto se debata, se están reuniendo para que oponerse al cambio, si están dando dinero para la guerra sucia que lo digan; no es que sean gente mala, son ambiciosos”.









Tras saludar a sus simpatizantes, el candidato presidencial se trasladó a Linares Nuevo León para su último mitin de la jornada.