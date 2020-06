AMLO propondrá a una mujer indígena como titular del Conapred

Ante la renuncia de Mónica Maccise como titular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que propondrá a una mujer indígena para que ocupe el cargo, pues "sólo los que han sentido humillaciones saben lo que debe hacerse".

“Los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas. Me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena”.

El mandatario dijo que “lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando”, al tiempo de oficializar que aceptará la renuncia de Mónica Maccise.

Tras la polémica desatada por sus declaraciones en torno a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que no se debió convocar al foro de Clasismo y Racismo, y que quienes no compartan la política de transformación, “pues con toda libertad pueden decidir no trabajar en el Gobierno”.

Aseguró que no va a desaparecer el Conapred y que se combatirá el racismo. Dijo que se analizará si este órgano se creó por acuerdo o decreto presidencial, por lo que “si depende al Ejecutivo, me gustaría que se integrara a la Secretaria de Gobernación y se integrara a Derechos Humanos”.

Finalmente, comentó que ya debe ponerse fin a la simulación, "por lo que insisto que hay muchos organismos de los que la gente no sabe su existencia y que cuesta mucho mantenerlos".

Mónica Maccise puso ayer su renuncia en la mesa tras los severos cuestionamientos del presidente sobre un foro denominado “Clasismo y/o Racismo” y en donde estaría invitado el comediante Chumel Torres.

En 2019 fue designada como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, posición que dura cuatro años.

El presidente dijo desconocer, en días pasados, el trabajo de la Conapred, por lo que sugirió este jueves la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).

"¿Tendría que desaparecer el Conapred?", fue cuestionado.

"Sí, y que Gobernación, que tiene que ver con derechos humanos, se haga cargo. Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia", contestó.