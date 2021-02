AMLO propone a gobernadores acuerdo para no intervenir en elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores del país y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México un acuerdo nacional en favor de la democracia con miras a las próximas elecciones federales, donde les exhorta no intervenir ni apoyar a algún candidato.

En su conferencia mañanera, el mandatario informó que les envió una carta, “una recomendación, con mira a las próximas elecciones y con el más sincero de establecer en definitiva una democracia en el país”.

“Actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, a esto mismo les convoco a ustedes”, dijo durante el anuncio.

Así, les exhortó a no intervenir para apoyar a algún candidato de ningún partido político y no permitir que se use el presupuesto para fines electorales.

Señaló que este acuerdo nacional va en contra de mapaches electorales, el acarreo, el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas “abominables prácticas ilegales”.

Dijo que él será el principal guardián de la democracia en México y su principal deber es garantizar la manifestación y expresión del voto. “Seré el amigo y defensor del pueblo de México”.

Previo a que se inicien las campañas intermedias en nuestro, país exhortó a los gobernadores “a no apoyar a ningún candidato, de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales.

“A denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencia. A no traficar con la pobreza de la gente. A no solapar a tramposo o mapaches electorales, a evitar el acarreo, el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

En la carta enviada a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores, dijo que el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva aplicación “nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones. Atrás quedaron los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales”.