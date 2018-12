AMLO propone a la UNAM como mediadora del Poder Judicial

En medio de la “discrepancia por el asunto de los sueldos de los ministros”, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que asistirá con gusto al último informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, aunque no se va a quedar a la comida que se realiza al final.



“Voy al acto que tengo que ir, con gusto, por convicción, además porque es mi responsabilidad, si no fuese por gusto, no iría, voy porque no existe un problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, son los poderes autónomos, hay que acostumbrarnos a eso”, comentó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sin embargo, demandó la intervención de un órgano externó como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para que emita una recomendación en la discusión, ya que la SCJN actúa como juez y parte.

Política

“Sería conveniente que una instancia externa emitiera una recomendación, un fallo, una universidad. Porque aun cuando le corresponda al Poder Judicial, se va a ver de que son jueces y partes. Es polémico, es muy interesante. Pero, además, es un tema de discusión, de debate, esto enriquece la vida pública”, sugirió el primer mandatario.

“Es que ganan mucho”, dijo.

Tras insistir en que la ley obliga a todos los servidores públicos, incluidos los del Poder Judicial de la Federación, a recibir un salario menor al del presidente de la República, López Obrador leyó un decreto presidencial emitido el 6 de abril de 1861 por el expresidente Benito Juárez, en el que se demanda la reducción salarial a los altos funcionarios.

“Considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos públicos, economías que faciliten la reorganización del erario, he tenido a bien, decretar lo siguiente: artículo único, la asignación anual de 36 mil pesos que ha disfrutado el presidente de la república, se reduce a 30 mil, por tanto, mandó se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”, leyó el documento.

Por otra parte, dijo que no tiene conocimiento de un pacto entre los magistrados SCJN y legisladores.

“No tengo conocimiento del acuerdo con legisladores y magistrados. Es un acuerdo entre dos poderes, Legislativo y Judicial. No sé si sea cierto, nosotros vamos a enviar el presupuesto a la Cámara”, agregó.