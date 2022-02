Vamos a darnos una pausa, dice AMLO sobre relación con España

El presiente Andrés Manuel López Obrador anunció que su Gobierno se va a tomar una pausa con su homólogo de España, debido a las empresas ibéricas como Repsol y OHL, que se beneficiaban en México con supuestos contratos ventajosos y pidió que no se confunda la relación del pueblo con el gobierno.

Al respecto, abundó que la pausa es por el abuso de las empresas que se beneficiaron con México de manera irregular: “Vamos a darnos una pausa para que no nos vean como una tierra de conquista, no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, nosotros tampoco queremos”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario mexicano acusó que durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón se benefició a la empresa española especializada en energía, Repsol, a la cual, dijo, se le dieron contratos ventajosos, como el de extraer gas en la Cuenca de Burgos, pero que no extrajo nada y sin embargo, se beneficio cobrando por ello.

“No les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra, entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos todo”, y añadió que al final Repsol extraía menos gas que cuando Pemex había extendido el contrato.

Ejemplificó que también se les otorgó otro contrato por 26 mil millones de dólares para llevar gas al Puerto de Manzanillo desde Perú y ese contrato no se licitó.

El mandatario refirió que también durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto se beneficio a la empresa OHL a quien se le daba la mayoría de los contratos de obra pública.

Asimismo, aseguró que a los bancos españoles también fueron beneficiados en gobiernos anteriores, pero dijo “no quiero hablar de los bancos, porque ese es otro capitulo”.

Finalmente, el presidente López Obrador manifestó que la relación entre México y España “necesitamos un respiro, no hay que enojarse” y subrayó “hay que irnos despacio, nos conviene una pausa, un tiempo”, concluyó.