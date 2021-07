AMLO propone Nobel para creadores de vacunas anticovid

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá un Premio Nobel para los investigadores que crearon las diferentes vacunas contra el Covid-19 por su aportación a la reducción de muertes por la pandemia.



"Formalmente, voy a enviar a quienes decidan sobre los Premios Nobel, que se considere entregar un premio en esta materia a quienes contribuyan para la creación de esta vacuna. Esto significa salvar muchas vidas", dijo en conferencia matutina.



El mandatario detalló que su propuesta incluirá a los científicos, los directivos y quienes financiaron las vacunas, que fueron elaboradas en "un tiempo récord".

López Obrador celebró que "gracias a la vacunación hay menos muertes en el mundo".



"No deja de haber casos de que con una dosis o dos dosis hay contagio o puede perder la vida una persona. Pero es algo excepcional, no es la regla", subrayó el mandatario.



Con 233 mil 689 decesos y 2.5 millones de contagios confirmados, México es el cuarto país del mundo en número de muertos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.



Las autoridades sanitarias informaron este martes que el país registra un incremento semanal de contagios del 22 por ciento, lo que supone el tercer repunte de la pandemia en México, pero matizaron que no se traduce en más muertes ni más ingresos hospitalarios.



"Hay un repunte, el tercero a lo largo de la epidemia, pero afortunadamente, con una razón que es la vacunación, no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones en esta velocidad", dijo el estratega del Gobierno contra el coronavirus, Hugo López-Gatell.



El epidemiólogo aseguró que los países con "proporciones importantes de personas vacunadas" han logrado "reducir la mortalidad y los casos graves", que es el efecto principal de las vacunas.



Asimismo, López-Gatell anunció que desde este martes se abrió el registro de vacunación para todos los mayores de 18 años así como una página web para generar un certificado de vacunación que servirá para viajar a aquellos países que lo exijan.



Con 126 millones de habitantes, México ha suministrado 47.3 millones de dosis de diferentes vacunas y 19.9 millones de personas han completado su esquema de vacunación.



El programa de vacunación contempla por ahora a los mayores de 30 años, mujeres embarazadas, personal médico y educativo, así como toda la población mayor de edad de algunos municipios del norte del país como parte de un plan piloto para reabrir la frontera con Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la semana pasada concluyó la vacunación de la población adulta del fronterizo estado de Baja California y que este martes terminará en 12 municipios de Sonora.



Además, anunció que el jueves iniciará en cinco municipios fronterizos de Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides y Ojinaga.