AMLO propone que FGR revise si candidatos tienen carpetas de investigación

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las personas que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos a un puesto de elección popular, y propuso a los partidos políticos enviar una lista con los nombres de sus candidatos a la Fiscalía General de la República (FGR), para que revisen si tienen alguna investigación abierta en su contra.

Al hablar del proceso electoral el ejecutivo federal recordó que cuando un candidato se registra, debe entregar una carta de no antecedentes penales, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales.

➡️INE tiene 20 personas sancionadas por violencia política contra mujeres

“Sería muy bueno que, una vez que tengan los candidatos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista, para ver si no están ahí en expedientes”, expresó.

En su tradicional conferencia mañanera, López Obrador detalló que su gobierno está pugnando porque el proceso electoral se lleve a cabo de manera libre y se respete el voto de los ciudadanos.

“Que no haya uso indebido del presupuesto estatal, municipal y federal, que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido o candidato, que no se permitan las prácticas de antes acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permita el fraude electoral y que además se castigue al mapache electoral”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Recordó que la Constitución establece que el fraude electoral ya es delito grave y no tiene derecho fianza desde el presiente el gobernador, alcalde etc.

Política Morena retrasa selección de candidatos a diputados federales

Agregó que los gobernadores han aceptado el pacto por la democracia propuesto desde el Ejecutivo federal para que haya elecciones limpias y libres. “Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo a favor de la democracia, pero que no estén pensando que es pura faramalla, tenemos que hacer valer la democracia y convertirla en hábito”,

Enfatizó que la FGR a través de Fiscalía Especializada, estará participando para que no haya fraudes, se aplique la ley y que, por primera, vez haya elecciones limpias en México, pues, dijo, en las últimas elecciones locales los gobernadores sí se metieron.