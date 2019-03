AMLO quiere darle en la madre a la CRE con sus ternas: Gustavo Madero

La oposición en el Senado, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se mantienen firme en rechazar las ternas que envió el ejecutivo federal para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debido a que se repiten 11 aspirantes que previamente habían sido rechazados por el propio Senado, indicando que en el fondo lo que se busca es “darle en la madre a la CRE”.

En contrasentido, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que las personas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador son perfiles autónomos, profesionales e independientes.

El senador del PAN, Gustavo Madero, calificó como falta de sensibilidad del presidente López Obrador por repetir en sus ternas a 11 de los 12 candidatos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Es de una persona autoritaria, de por mis chicharrones son los que mandan; y ver quién es el que tiene la última palabra, no es la visión de un demócrata, no es la visión de alguien que quiere escuchar los planteamientos de la oposición… él quiere darle en la madre a la CRE y quiere tener toros incondicionales para poder hacer y deshacer en el sector energético a contentillo…”, acusó.

Considero como un acto de soberbia el insistir en los mismos términos en algo que uno de los poderes de la República rechazo de manera contundente.

Por su parte, el Senador del PRI Miguel Angel Osorio Chong dijo que no hay sensibilidad en el ejecutivo federal de buscar alternativas y acuerdos que es lo que pregonan.

En entrevista el legislador dijo que no siempre ser honesto habla de tener capacidad, “y no tenerla es actos de corrupción, cuando no se puede tener todos los argumentos el resultado puede ser el mimo, no un hubo voluntad para presentar otras alternativas”.

Esta es una señal de que no hay una búsqueda de armonía política en el país, si el legislativo rechazo la terna y tiene argumentos y se repiten los mismos, deja ver la insensibilidad del ejecutivo de buscar otras alternativas y acuerdos que es lo que pregonan.

En contraparte, Ricardo Monreal sostuvo que no se trata de una simulación, “es un derecho del Presidente”, es un derecho y es una convicción personal del Presidente de enviar los perfiles que envió en un primer momento, con excepción de uno de ellos.

Pero -dijo- tiene su derecho y nosotros tenemos el nuestro de analizar y calificar la ratificación en el Pleno, con la posibilidad de obtener o no la mayoría calificada.

“Creo en la autonomía de los órganos y creo que las personas propuestas, algunas de ellas, yo conozco a varios, son perfiles autónomos, profesionales e independientes, confío en que salga bien y que la CRE pueda empezar a funcionar, a sesionar, a partir de la semana próxima”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política.