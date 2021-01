AMLO reaparece en video para disipar dudas de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este viernes en un video donde agradeció las muestras de cariño y solidaridad de la sociedad mexicana y mandatarios del mundo luego de estar contagiado por Covid-19.

El mandatario señaló que todavía tiene la enfermedad pero los médicos le han dicho que está pasando la etapa crítica y agregó que se presenta para disipar rumores o malos entendidos.

"Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé para comunicarme con ustedes pero no estoy en estos días así, he portado otra ropa, eso sí he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos", sostuvo.

Es la primera vez desde el lunes que el mandatario aparece en público; en su mensaje abundó sobre los pendientes con la pandemia, como la obtención de la vacuna rusa Sputnik V, el golpe económico del virus, la recuperación de empleos e incluso aprovechó en desdeñar la corrupción que tildó como una "peste".

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.https://t.co/RlETbawmVF pic.twitter.com/SVVjXdo0gS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

